"Жінки зі сталі" зігрівають фронт: українським захисникам передають 100 пічок-буржуйок

Форма та конструкція таких нагрівачів має велике значення, тому знайшли виробника, який зробив пічки під умови передової з урахуванням усіх побажань військових.

75 пічок вже передано бійцям Національної гвардії України та Збройних сил України, ще одна партія виготовлена та незабаром буде передана прикордонникам.

Впевнені, що це стане вагомим внеском в укріплення обороноздатності України. Віримо, що цей наш внесок у спільну перемогу сприятиме також поповненню обмінного фонду.