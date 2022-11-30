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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49147 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Жінки зі сталі" зігрівають фронт: українським захисникам передають 100 пічок-буржуйок

"Жінки зі сталі" зігрівають фронт: українським захисникам передають 100 пічок-буржуйок

Київ • УНН

 • 883562 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Взимку пункти обігріву на фротні вкрай потрібні нашим військовим. Розуміючи цю гостру потребу, ЖІНКИ зі СТАЛІ за рахунок благодійних коштів придбали та передають захисникам України 100 буржуйок, які забезпечуватимуть тепло і дозволятимуть нагрівати воду та їжу, передає УНН.

Форма та конструкція таких нагрівачів має велике значення, тому знайшли виробника, який зробив пічки під умови передової з урахуванням усіх побажань військових.

75 пічок вже передано бійцям Національної гвардії України та Збройних сил України, ще одна партія виготовлена та незабаром буде передана прикордонникам.

Впевнені, що це стане вагомим внеском в укріплення обороноздатності України. Віримо, що цей наш внесок у спільну перемогу сприятиме також поповненню обмінного фонду.

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