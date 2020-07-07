Женщинам труднее при власти, чем мужчинам - эксперт

Миссия женщины в Украине сводят к кухне, рождению и воспитанию детей, говорит специалист.

"И не важно какого возраста женщина - ей всегда найдут, что забросить. Мол, если молодая - должна готовиться к семье, если в возрасте - должна воспитывать внуков. А мужчины у нас "вечно молодые", - аргументирует она.

Не должно быть "мужских" и "женских" должностей, считает Ламах. Впрочем, в Украине профессии часто делят по гендерному признаку, добавляет она.

"Перед женщиной при власти стоит много вызовов. Особенно перед теми женщинами, которые хотят наравне с мужчинами принимать важные для государства решения. Таким женщинам приходится фактически отбиваться от мужчин, доказывать своим характером, силой которого каждая может похвастаться, кстати, что она у власти ничем не хуже мужчины", - уточняет Ламах.

Напомним, впервые в истории Украины энергетику возглавила женщина. 16 апреля Ольга Буславец была назначена и.о. министра энергетики Украины. Недавно она рассказала, как это быть женщиной-руководителем "мужской отрасли".

"Для того, чтобы быть воспринятой в этой "мужской отрасли", конечно, нужно быть на две головы выше любого мужчины. Поэтому действительно нужно было очень много работать и быть высококвалифицированным специалистом для того, чтобы тебя воспринимали, чтобы тебя в области поддерживали, ты мог принимать решения, которые поддерживались бы и выполнялись бы, и было понимание, для чего это делается, и было бы соответствующее доверие от отрасли", - сказала Буславец.

Ранее в УНН сообщалось, что Буславец в энергетике уже 15 лет, однако пришла на должность руководителя Минэнерго в эпоху кризиса, и главная задача сейчас - решить старые проблемы, в частности - миллионные долги энергетиков за уголь, шахтеров за электроэнергию, государства за "зеленую" энергетику и тому подобное.

За последние два месяца управления Буславец Минэнерго вывело "Энергоатом" на рынок двусторонних договоров (дополнительный сбыт и доход для компании), определило приоритет украинского угля на теплоэлектростанциях (запуск шахт и сбыт продукции шахтеров), достигло меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии о снижении тарифа. Также Минэнерго инициировало запрет импорта российской электроэнергии - сейчас этот вопрос рассматривает ВР.