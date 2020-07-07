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Жінкам важче при владі, ніж чоловікам - експерт

Жінкам важче при владі, ніж чоловікам - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. В українській політиці жінкам важче досягти успіху, ніж чоловікам. Про це у коментарі УНН розповіла експерт з питань гендерних питань, правозахисниця Елла Ламах.

Місію жінки в Україні зводять до кухні, народження та виховання дітей, каже фахівець.

"І не важливо якого віку жінка - їй завжди знайдуть, що закинути. Мовляв, якщо молода - повинна готуватися до сім'ї, якщо у віці - повинна виховувати онуків. А чоловіки у нас "вічно молоді", - аргументує вона.

Не повинно бути "чоловічих" та "жіночих" посад, вважає Ламах. Втім, в Україні професії часто ділять за гендерною ознакою, додає вона.

"Перед жінкою при владі стоїть багато викликів. Особливо перед тими жінками, які хочуть на рівні з чоловіками приймати важливі для держави рішення. Таким жінкам доводиться фактично відбиватися від чоловіків, доводити своїм характером, силою якого не кожна може похизуватися, до речі, що вона при владі нічим не гірша від чоловіка", - уточнює Ламах.

Нагадаємо, вперше в історії України енергетику очолила жінка. 16 квітня Ольга Буславець була призначена в.о. міністра енергетики України. Нещодавно вона розповіла, як це бути жінкою-керівником "чоловічої галузі".

"Для того, щоб бути сприйнятою у цій "чоловічій галузі", звичайно, потрібно бути на дві голови вище будь-якого чоловіка. Тому дійсно потрібно було дуже багато працювати і бути висококваліфікованим фахівцем для того, щоб тебе сприймали, щоб тебе у галузі підтримували, ти міг ухвалювати рішення, які підтримувалися б і виконувалися б, і було розуміння, для чого це робиться, та була би відповідна довіра від галузі", – сказала Буславець.

Раніше в УНН повідомлялося, що Буславець в енергетиці уже 15 років, проте прийшла на посаду керівника Міненерго в епоху кризи, і головне завдання нині – вирішити старі проблеми, зокрема мільйонні борги енергетиків за вугілля, шахтарів за електроенергію, держави за "зелену" енергетику і таке інше.

За останні два місяці керування Буславець Міненерго вивело "Енергоатом" на ринок двохсторонніх договорів (додатковий збут та дохід для компанії), визначило пріоритет українського вугілля на теплоелектростанціях (запуск шахт і збут продукції шахтарів), досягло меморандуму з виробниками "зеленої" електроенергії про зниження тарифу. Також Міненерго ініціювало заборону імпорту російської електроенергії – нині це питання розглядає ВР.

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