Женщина оставила младенца умирать в сеновале в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Женщина оставила новорожденного ребенка умирать в сеновале в Хмельницкой области. Событие произошло в одном из сел Изяславского района. 22-летняя горе-мать скрывала свою беременность от родных, не состояла на учете и рожала дома самостоятельно. После родов она замотала девочку в тряпку и оставила в сеновале на морозе. Об этом проинформировали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, сообщает УНН.
Вчера, 22 января, в Изяславское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним с маточным кровотечением доставили 22-летнюю жительницу одного из сел района. Хотя у женщины при осмотре обнаружили остатки пуповины, факт рождения ребенка она категорически отрицала.
Тогда правоохранители выехали по месту жительства роженицы и в сеновале обнаружили новорожденную девочку. На голове у ребенка была огромная гематома. Очевидно, она упала на пол, ведь горе-мать рожала в обычном сельском туалете на улице. Также у девочки было сильное переохлаждение, так как она долгое время находилась в неотапливаемом подсобном помещении замотанной только в одну тряпку.
Врачи всеми возможными способами пытались спасти ребенка, привлекали даже специалистов из областного центра, но, к сожалению, девочка умерла. Причина смерти - внутричерепное кровотечение вследствие травмы. Как выяснилось, ребенок родился 8-месячным. Весь период беременности женщина скрывала свое состояние от родных. На учете в больнице не находилась.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.