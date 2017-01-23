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Жінка залишила немовля помирати у сіннику на Хмельниччині

Жінка залишила немовля помирати у сіннику на Хмельниччині

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Жінка залишила новонароджену дитину помирати у сіннику на Хмельниччині. Подія сталася в одному із сіл Ізяславського району. 22-річна горе-матір приховувала свою вагітність від рідних, не перебувала на обліку і народжувала вдома самостійно. Після пологів вона замотала дівчинку у ганчірку і залишила у сіннику на морозі. Про це проінформували у СК ГУНПУ у Хмельницькій області, повідомляє УНН.

Вчора, 22 січня, до Ізяславського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них із матковою кровотечею доставили 22-річну жительку одного із сіл району. Хоч у жінки під час огляду виявили залишки пуповини, факт народження дитини вона категорично заперечувала.

Тоді правоохоронці виїхали за місцем проживання породілі і в сіннику виявили новонароджену дівчинку. На голові в дитини була величезна гематома. Очевидно, вона впала на долівку, адже горе-матір народжувала у звичайному сільському туалеті на вулиці. Також у дівчинки було сильне переохолодження, оскільки вона тривалий час перебувала в неопалюваному підсобному приміщенні замотаною лише в одну ганчірку.

Лікарі всіма можливими способами намагалися врятувати дитину, залучали навіть спеціалістів з обласного центру, але, на жаль, дівчинка померла. Причина смерті — внутрішньочерепна кровотеча внаслідок травми. Як з’ясувалось, дитина народилась 8-місячною. Увесь період вагітності жінка приховувала свій стан від рідних. На обліку в лікарні не перебувала.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.

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