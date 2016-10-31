Женщина погибла в результате пожара в пятиэтажном доме в Одессе

Вчера, 30 октября в 13:04 спасатели получили сообщение, что на улице Добровольского произошло задымление квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома.

Из дома эвакуировали 5 человек. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело пожилой женщины.

Причина смерти устанавливается сотрудниками полиции.