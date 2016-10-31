Жінка загинула внаслідок пожежі у п’ятиповерховому будинку в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок пожежі у п’ятиповерховому будинку в Одесі загинула жінка. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області.
Вчора, 30 жовтня о 13:04 рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Добровольского сталось задимлення квартири на 4 поверсі п’ятиповерхового будинку.
З будинку евакуювали 5 жителів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло літньої жінки.
Причина смерті встановлюється співробітниками поліції.