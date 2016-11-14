Жена забила мужа топором в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Жительница Хмельницкой области забила топором своего сожителя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Так, 10 ноября во время очередного распития спиртного между сожителями завязался спор, во время которого женщина сначала ударила мужа пустой бутылкой по голове, а потом еще два раза обухом топора в грудь.
После совершенного она не предоставила мужчине никакой помощи и пошла отдыхать. Утром злоумышленница увидела, что ее сожитель умер, вытащила тело на улицу, а сама закрылась в доме.
"Скорую" и сотрудников полиции вызвали соседи. Как выяснилось, причиной смерти мужчины стала закрытая травма грудной клетки с повреждением легкого и травматический левосторонний травмоторакс.
Женщине уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.