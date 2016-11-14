Жінка забила чоловіка сокирою на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Жителька Хмельниччини забила сокирою свого співмешканця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
Так, 10 листопада під час чергового розпиття спиртного між співмешканцями зав’язалась суперечка, під час якої жінка спочатку вдарила чоловіка порожньою пляшкою по голові, а потім ще два рази обухом сокири у груди.
Після скоєного вона не надала чоловікові жодної допомоги і пішла відпочивати. Вранці зловмисниця побачила, що її співмешканець помер, витягнула тіло на вулицю, а сама зачинилась у хаті.
«Швидку» і працівників поліції викликали сусіди. Як з’ясувалось, причиною смерті чоловіка стала закрита травма грудної клітини з пошкодженням легені та травматичний лівобічний травмоторакс.
Жінці вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.