Женщина в Запорожье выбросила младенца с балкона из-за ревности к сожителю

Происшествие случилось около 22 часов в воскресенье в Бородинском микрорайоне Запорожья. К 45-летнему мужчине и его 44-летней сожительницы в гости пришла 39-летняя женщина с 5-месячной дочкой. Компания распивала спиртное, а младенец лежал в коляске. Когда алкоголь закончился, хозяин с гостьей решили пойти в магазин, оставив 44-летнюю сожительницу вместе с ребенком.

Когда те вернулись, ребенка в коляске уже не было и сожительница уверяла, что человек с гостьей брали его с собой. Однако мужчина услышал с улицы крик. Вместе с матерью младенца он выбежал из квартиры, поднял с земли ребенка и вызвал полицию.

Сосед, который стал свидетелем события, помог на собственном авто отвезти девочку в больницу.

Полицейские, прибывшие на вызов, не застали 44-летнюю женщину в квартире. Она поднялась на 5-й этаж и пыталась спрятаться от правоохранителей.

Позже женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что ребенок кричал и она приревновала мужа к гостье, поэтому и выбросила ребенка с третьего этажа.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу, а женщину задержали.

Как сообщал УНН, в Запорожье женщина выбросила младенца с балкона.