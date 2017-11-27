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Жінка в Запоріжжі викинула немовля з балкону через ревнощі до співмешканця

Київ • УНН

 • 13107 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жінка приревнувала співмешканця до гості та через це викинула з балкону чужу дитину. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, передає УНН.

Подія сталась близько 22-ї годину у неділю в Бородинському мікрорайоні Запоріжжя. До 45-річного чоловіка та його 44-річної співмешканки в гості прийшла 39-річна жінка з 5-місячною донькою. Компанія розпивала спиртне, а немовля лежало у візочку. Коли алкоголь закінчився, господар з гостею вирішили піти до магазину, залишивши 44-річну співмешканку разом з дитиною.

Коли ті повернулись, дитини у візочку вже не було і співмешканка запевняла, що чоловік з гостею брали дитину з собою. Однак чоловік почув з вулиці крик дитини. Разом з матір'ю немовляти він вибіг з квартири, підняв із землі дитину та викликав поліцію.

Сусід, який став свідком події, допоміг на власному авто відвезти дитину до лікарні.

Поліцейські, які прибули на виклик, не застали 44-річну жінку у квартирі. Вона піднялась на 5-й поверх і намагалась сховатись від правоохоронців.

Пізніше жінка зізналась у скоєному. Вона розповіла, що дитина кричала і вона приревнувала чоловіка до гості, тому й викинула дитину з третього поверху.

Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні, а жінку затримали.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі жінка викинула немовля з балкону.

Українські Національні Новини

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