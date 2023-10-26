Женщина в Украине работает 6,5 лет бесплатно из-за разницы в зарплатах с мужчинами

Цитата

«Одним из достаточно флагманских наших проектов, за который я очень болею и отвечаю – это стратегия гендерного разрыва в оплате труда. Мы понимаем, что сегодня женщины получают меньше мужчин в Украине, как и собственно во всем мире за то, что они выполняют работу равной ценности только потому, что они женщины. В Украине такой показатель составляет 18,5% сейчас. Если перевести это все в цифры, которые можно почувствовать, то женщина работает в Украине 6,5 лет бесплатно только из-за этой разницы в зарплатах», - рассказала Бережная.

Она отметила, что около 68% беглецов от войны – это женщины и в первую очередь женщины с высшим образованием.

"И для того, чтобы они вернулись в Украину они должны понимать, что государство их ждет в виде хорошей заработной платы, возможностей участвовать в экономической жизни государства, как предприниматель", - сказала Бережная.

Дополнение

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что за последние 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%.