Жінка в Україні працює 6,5 років безкоштовно через різницю в зарплатах з чоловіками
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України, передає кореспондент УНН.
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«Одним із достатньо флагманських наших проєктів, за який я дуже вболіваю і відповідаю – це стратегія гендерного розриву в оплаті праці. Ми розуміємо, що сьогодні жінки отримують менше за чоловіків в Україні, як й власне у всьому світі за те, що вони виконують роботу рівної цінності тільки через те, що вони жінки. В Україні такий показник становить 18,5% зараз. Якщо перевести це все у цифри, які можна відчути, то жінка працює в Україні 6,5 років безкоштовно тільки через цю різницю в зарплатах», - розповіла Бережна.
Вона зазначила, що близько 68% втікачів від війни – це жінки й в першу чергу жінки з вищою освітою.
"І для того, щоб вони повернулися в Україну вони повинні розуміти, що держава їх чекає у вигляді хорошої заробітної плати, можливостей брати участь в економічному житті держави, як підприємець", - сказала Бережна.
Доповнення
Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що за останні 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%.