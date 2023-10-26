Жінка в Україні працює 6,5 років безкоштовно через різницю в зарплатах з чоловіками

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні жінка працює 6,5 років безкоштовно тільки через різницю в зарплатах, адже жінки заробляють на 18,5% менше за чоловіків. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час виступу на форумі з розвитку людського капіталу України, передає кореспондент УНН.