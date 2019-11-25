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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108951 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100849 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108098 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118586 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148293 просмотра

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Украинка предлагала пограничнику взятку, дабы выкупить ее жениха россиянина

Украинка предлагала пограничнику взятку, дабы выкупить ее жениха россиянина

Киев  •  УНН

 • 9171 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На железнодорожном вокзале в Киеве женщина предлагала взятку пограничнику, чтобы тот пропустил в Украине ее жениха-гражданина России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

“Подкупить офицера Госпогранслужбы 200 долларами США в пункте контроля „Киев-Пассажирский“ уроженка Донецкой области 1975 года (рождения — ред.) хотела „выкупить“ своего жениха, гражданина РФ”, — говорится в сообщении.

Россиянина накануне не впустили в Украину, так как он, как стало известно во время мероприятий пограничного контроля, без получения соответствующего разрешения пересекал границу на временно оккупированную территорию АР Крым.

“Пограничники на неправомерное предложение ответили категорическим отказом, а о факте дачи взятки направили сообщение в Национальную полицию Украины”, — говорится в сообщении.

По решению начальника ОКПП, гражданину России на 3 года запрещен въезд в Украину. Сейчас россиянина вернули обратным поездом.

Напомним, в Донецкой области контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность жительницы Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок “ДНР”.

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