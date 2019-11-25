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Українка пропонувала прикордоннику хабар, аби викупити її нареченого росіянина

Київ • УНН

 • 9171 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На залізничному вокзалі у Києві жінка пропонувала хабар прикордоннику, аби той пропустив до України її нареченого-громадянина Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

“Підкупити офіцера Держприкордонслужби 200 доларами США у пункті контролю „Київ-Пасажирський“ уродженка Донецької області 1975 року (народження — ред.) намагалася, аби „викупити“ свого нареченого, громадянина РФ”, — йдеться у повідомленні.

Росіянина напередодні було не пустили в Україну, так як він, як стало відомо під час заходів прикордонного контролю, без отримання відповідного дозволу перетинав кордон на тимчасово окуповану територію АР Крим.

“Прикордонники на неправомірну пропозицію відповіли категоричною відмовою, а про факт дачі хабара направили повідомлення до Національної поліції України”, — йдеться у повідомленні.

За рішенням начальника ОКПП, громадянину Росії на 3 роки заборонено в’їзд в Україну. Наразі росіянина повернуто зворотним потягом.

Нагадаємо, на Донеччині контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність мешканки Донецька, яка намагалася організувати незаконну легалізацію в Україні громадян РФ та бойовиків терористичних угруповань “ДНР”.

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