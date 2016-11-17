Женщина попросила горсовет Кропивницкого помочь ей бесплатно сделать аборт

По мнению спикера, к такому решению человека подтолкнуло обнищание общества - ведь гражданка не только не может прокормить еще одного ребенка, но и не имеет средств на прерывание беременности.

"Сейчас эта женщина получает необходимую социальную поддержку. Это первое заявление за многие годы, пока мои специалисты, юристы, решают, что с этим делает. Это нестандартно, сейчас мы обратились к медицинским работникам, чтобы вообще изучить эту ситуацию - что это будет означать для ее здоровья. Это решение надо принимать быстро, потому что там уже значительный срок беременности. Мы изучаем вопрос, насколько это будет законно. Я понимаю, что это ее право, но что делать органу государственному в такой ситуации, то этот вопрос. Здесь два показателя - медицинский и социальный. Она является кризисной семьей, которая не имеет средств к существованию, но с такой просьбой к нам впервые люди обращаются", - отметил О.Краснокутский в комментарии корреспонденту УНН.