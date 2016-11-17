Женщина попросила горсовет Кропивницкого помочь ей бесплатно сделать аборт

ukru
15 марта, 19:03 • 111283 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155384 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130802 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123832 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108906 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103591 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100168 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129785 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129814 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127626 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 67040 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 29182 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 41197 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 24562 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 53233 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129785 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129414 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265538 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294738 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 8602 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107288 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129814 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113208 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130382 просмотра
Актуальное
Женщина попросила горсовет Кропивницкого помочь ей бесплатно сделать аборт

Женщина попросила горсовет Кропивницкого помочь ей бесплатно сделать аборт

Киев • УНН

 • 8062 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Жительница г. Кропивницкий обратилась с заявлением в Центр социальных служб для детей, семьи и молодежи горсовета, чтобы ей помогли в прерывании беременности на бесплатной основе. Об этом во время третьего заседания пятой сессии городского совета Кропивницкого 7-го созыва, рассказал директор Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи, депутат горсовета Олег Краснокутский, передает корреспондент УНН.

По мнению спикера, к такому решению человека подтолкнуло обнищание общества - ведь гражданка не только не может прокормить еще одного ребенка, но и не имеет средств на прерывание беременности.

"Сейчас эта женщина получает необходимую социальную поддержку. Это первое заявление за многие годы, пока мои специалисты, юристы, решают, что с этим делает. Это нестандартно, сейчас мы обратились к медицинским работникам, чтобы вообще изучить эту ситуацию - что это будет означать для ее здоровья. Это решение надо принимать быстро, потому что там уже значительный срок беременности. Мы изучаем вопрос, насколько это будет законно. Я понимаю, что это ее право, но что делать органу государственному в такой ситуации, то этот вопрос. Здесь два показателя - медицинский и социальный. Она является кризисной семьей, которая не имеет средств к существованию, но с такой просьбой к нам впервые люди обращаются", - отметил О.Краснокутский в комментарии корреспонденту УНН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы