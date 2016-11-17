Жінка попросила міськраду Кропивницького посприяти їй безкоштовно зробити аборт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жителька м.Кропивницький звернулася із заявою до Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міськради, аби їй посприяли у перериванні вагітності на безкоштовній основі. Про це сьогодні, під час третього засідання п’ятої сесії міської ради Кропивницького 7-го скликання, розповів директор Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, депутат міськради Олег Краснокутський, передає кореспондент УНН.
На думку спікера, до такого рішення людину підштовхнуло зубожіння суспільства — адже громадянка не тільки не може прогодувати ще одну дитину, а й не має коштів на переривання вагітності.
“Зараз ця жінка отримує необхідну соціальну підтримку. Це перша така заява за багато років, поки мої фахівці, юристи, вирішують, що з цим робить. Це нестандартно, зараз ми звернулися до медичних працівників, щоб взагалі вивчити цю ситуацію — що це буде означати для її здоров’я. Це рішення треба приймати швидко, бо там вже значний термін вагітності. Ми вивчаємо питання, наскільки це буде законно. Я розумію, що це її право, але що робити органу державному в такій ситуації, то це питання. Тут два показники — медичний і соціальний. Вона є кризовою сім’єю, яка не має засобів для існування, але з таким проханням до нас вперше люди звертаються”, — зауважив О.Краснокутський у коментарі кореспонденту УНН.