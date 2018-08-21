Жертву отравления в Эймсбери Чарльза Роули снова госпитализировали

“Он недавно говорил мне, что ничего не видит — все расплывается перед глазами, это плохо. Вся его жизнь перевернулась — его подруга умерла, сам он только вышел из комы. После того, как его выписали из отделения интенсивной терапии, он внезапно снова там оказался,” — сказал изданию Мэттью Роули. При этом он добавил, что не знает, связано ли состояние его брата с отравлением.

В больнице Солсбери, где ранее проходил лечение Роули, журналистам заявили, что не комментируют состояние отдельных пациентов, но подчеркнули, что в настоящий момент никто из них не проходит лечение “от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ”.

Как сообщал УНН, расходы, связанные с расследованием инцидентов в городах Эймсбери и Солсбери, превысили 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов).