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Жертву отравления в Эймсбери Чарльза Роули снова госпитализировали

Киев • УНН

 • 10024 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Чарльз Роули, пострадавший в результате отравления в Эймсбери, на прошлых выходных был снова доставлен в больницу, так как имеет проблемы со зрением. Об этом в комментарии, опубликованном в газете The Guardian, заявил брат Роули, сообщает УНН.

Жертву отравления в Эймсбери Чарльза Роули снова госпитализировали

“Он недавно говорил мне, что ничего не видит — все расплывается перед глазами, это плохо. Вся его жизнь перевернулась — его подруга умерла, сам он только вышел из комы. После того, как его выписали из отделения интенсивной терапии, он внезапно снова там оказался,” — сказал изданию Мэттью Роули. При этом он добавил, что не знает, связано ли состояние его брата с отравлением.

В больнице Солсбери, где ранее проходил лечение Роули, журналистам заявили, что не комментируют состояние отдельных пациентов, но подчеркнули, что в настоящий момент никто из них не проходит лечение “от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ”.

Как сообщал УНН, расходы, связанные с расследованием инцидентов в городах Эймсбери и Солсбери, превысили 10 млн фунтов стерлингов (12,8 млн долларов).

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