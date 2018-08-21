Жертву отруєння в Еймсбері Чарльза Роулі знову госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чарльз Роулі, який постраждав у результаті отруєння в Еймсбері, на минулих вихідних був знову доставлений в лікарню, так як має проблеми із зором. Про це в коментарі, опублікованому в газеті The Guardian, заявив брат Роулі, повідомляє УНН.
“Він недавно говорив мені, що нічого не бачить — все розпливається перед очима, це погано. Вся його життя перевернулося — його подруга померла, сам він тільки вийшов з коми. Після того, як його виписали з відділення інтенсивної терапії, він раптово знову там опинився”, — сказав виданню Меттью Роулі. При цьому він додав, що не знає, чи пов’язаний стан його брата з отруєнням.
У лікарні Солсбері, де раніше проходив лікування Роулі, журналістам заявили, що не коментують стан окремих пацієнтів, але підкреслили, що в даний момент ніхто з них не проходить лікування “від захворювань, пов’язаних з впливом нервово-паралітичних речовин”.
Як повідомляв УНН, витрати, пов’язані з розслідуванням інцидентів у містах Еймсбері та Солсбері, перевищили 10 млн фунтів стерлінгів (12,8 млн доларів).