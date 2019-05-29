Жертвой мошенников стал и.о. секретаря Минэкологии

"Правоохранители разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь деятельностью Общественной организации "Стоп коррупции", требовали и получили у исполняющего обязанности Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины денежные средства в сумме 100 тыс долларов за прекращение намеренно организованных ими ряда акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что по данным Нацполиции вооруженный мужчины шантажировали чиновников. За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные".