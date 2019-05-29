Жертвою шахраїв став в.о. секретаря Мінекології
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали та отримали у виконувача обов’язків Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис доларів. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.
"Правоохоронці викрили групу осіб, які, прикриваючись діяльністю Громадської організації "Стоп корупції", вимагали та отримали у виконувача обов’язків Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України грошові кошти в сумі 100 тис доларів за припинення навмисно організованих ними низки акцій протестів з вимогою звільнити з посади зазначеного службовця, численних звернень до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених службових злочинів", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що за даними Нацполіції озброєні чоловіки шантажували високопосадовців. За нерозголошення інформації компрометуючого характеру зловмисники вимагали від чиновників державних структур "відкупні".