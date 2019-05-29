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Озброєні аферисти шантажували високопосадовців

Озброєні аферисти шантажували високопосадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронці викрили та затримали двох осіб, які шантажували високопосадовців. За нерозголошення інформації компрометуючого характеру зловмисники вимагали від чиновників державних структур "відкупні". Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає УНН.

У 2018 році до Національної поліції України надійшло звернення від одного з посадовців керівної ланки однієї з державних структур про факт вимагання коштів невідомими особами. Від зловмисників заявник отримав ультиматум: або надання 100 тисяч доларів, або розголошення відомостей приватного та компрометуючого характеру.

Правоохоронці встановили, що до злочинних дій причетні двоє осіб – 41 та 45-річні мешканці Львова. Аферисти пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів. Крім того, отримано докази причетності до дій львів’ян колишнього начальника управління персоналом структури, в якій наразі працює заявник, та кількох членів однієї з громадських організацій, яка "спеціалізується" на замовних протестних акціях, з метою психологічного тиску на потрібний "об’єкт".

Відразу після отримання 100 тисяч доларів шантажистів затримали. Вирішується питання про обрання ім запобіжного заходу. За вчинене зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Тривають подальші слідчі дії.

Як повідомляв УНН, озброєні чоловіки вибивали гроші з підприємців Житомирщини.

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