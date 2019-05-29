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Вооруженные аферисты шантажировали чиновников

Вооруженные аферисты шантажировали чиновников

Киев  •  УНН

 • 8507 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Правоохранители разоблачили и задержали двух человек, которые шантажировали чиновников. За неразглашение информации компрометирующего характера злоумышленники требовали от чиновников государственных структур "откупные". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

В 2018 году в Национальную полицию Украины поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставление 100 000 долларов, или разглашение сведений частного и компрометирующего характера.

Правоохранители установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект".

Сразу после получения 100 000 долларов шантажистов задержали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершенное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, вооруженные мужчины выбивали деньги из предпринимателей Житомирской области.

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