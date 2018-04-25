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Жертвами пожара на нефтяной скважине в Индонезии стали 15 людей

Киев • УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество погибших в результате пожара на нефтяной скважине в провинции Ачех на северо-западе Индонезии достигло 15 человек, ранены еще 40, пока пожарные пытаются сдержать пламя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Жертвами пожара на нефтяной скважине в Индонезии стали 15 людей

"Мы по-прежнему собираем данные о числе жертв, поскольку пожар еще не потушен", - говорится в заявлении агентства по ликвидации последствий катастроф.

Пожар вспыхнул рано в среду, после того, как скважина глубиной 250 метров переполнилась, и местные жители собрались, чтобы собрать нефть, сообщает агентство.

По данным агентства, десятки людей были доставлены в больницу в столице провинции Банда-Ачех.

Глава местной полиции сказал, что нефтяная скважина, возможно, была пробурена незаконно, и огонь, возможно, начался, когда кто-то курил сигарету.

"Мы подозреваем, что эта скважина пробурена местным сообществом ... и мы подозреваем, что в тот момент кто-то курил неподалеку", - сказал сотрудник полиции.

В Ачехе, где нефтяным месторождением управляет государственная нефтяная компания Pertamina, такое незаконное бурение распространено.

Ранее было известно о 10 погибших.

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