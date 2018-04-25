Жертвами пожежі на нафтовій свердловині в Індонезії стали 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість загиблих в результаті пожежі на нафтовій свердловині в провінції Ачех на північному заході Індонезії досягла 15 осіб, поранені ще 40, поки пожежники намагаються стримати полум'я. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
"Ми як і раніше збираємо дані про кількість жертв, оскільки пожежа ще не погашена", - йдеться в заяві агентства з ліквідації наслідків катастроф.
Пожежа спалахнула зранку в середу, після того, як свердловина глибиною 250 метрів переповнилася, і місцеві жителі прийшли туди, щоб зібрати нафту, повідомляє агентство.
За даними агентства, десятки людей були доставлені в лікарню в столиці провінції Банда-Ачех.
Очільник місцевої поліції сказав, що нафтова свердловина, можливо, була пробурена незаконно, і вогонь, можливо, почався, коли хтось курив сигарету.
"Ми підозрюємо, що ця свердловина пробурена місцевою спільнотою... і ми підозрюємо, що в той момент хтось курив неподалік", - сказав співробітник поліції.
В Ачеху, де нафтовим родовищем управляє державна нафтова компанія Pertamina, таке незаконне буріння поширене.
Раніше було відомо про 10 загиблих.