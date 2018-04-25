Жертвами пожежі на нафтовій свердловині в Індонезії стали 15 людей

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість загиблих в результаті пожежі на нафтовій свердловині в провінції Ачех на північному заході Індонезії досягла 15 осіб, поранені ще 40, поки пожежники намагаються стримати полум'я. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.