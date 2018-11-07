Жертвами ДТП в Зимбабве стали 47 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Жертвами ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве стали 47 человек. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
По её данным, среди погибших не менее двух детей. Полиция продолжает работу на месте ДТП.
Лобовое столкновение автобусов произошло в среду вечером рядом с городом Русапе (провинция Маникаленд).
Как ранее информировал УНН, по меньшей мере 12 человек погибли и еще 7 получили ранения в воскресенье в результате столкновения грузовика с автомобилем в Индии.