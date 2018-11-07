Жертвами ДТП у Зімбабве стали 47 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Жертвами ДТП за участю двох автобусів на північному сході Зімбабве стали 47 осіб. Про це повідомляє Телерадіомовна корпорація Зімбабве з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
За її даними, серед загиблих не менше двох дітей. Поліція продовжує роботу на місці ДТП.
Лобове зіткнення автобусів сталося в середу ввечері поряд із містом Русапе (провінція Манікаленд).
Як раніше інформував УНН, щонайменше 12 людей загинули і ще 7 отримали поранення в неділю через зіткнення вантажівки з автомобілем в Індії.