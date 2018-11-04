В Індії у ДТП з вантажівкою загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Щонайменше 12 людей загинули і ще 7 отримали поранення в неділю через зіткнення вантажівки з автомобілем в Індії. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал NDTV.
Аварія сталася на шосе Делі-Сонепат, повідомили сьогодні в поліції. Зазначено, що зіткнення сталося, коли вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху. Також вантажівка зачепила двоколісний транспортний засіб.
"Наразі 12 жертв. Сім поранені у результаті аварії", - повідомили в поліції.
За даними поліції, аварія сталася о 18 годині за місцевим часом на шосе.
Водій вантажівки вискочив з машини і втік відразу ж після аварії, повідомила поліція, додавши, що вантажівка була конфіскована.
Нагадаємо, шестеро людей загинули в ДТП з вантажівкою в Ізраїлі.