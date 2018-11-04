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В Индии в ДТП с грузовиком погибли 12 человек

В Индии в ДТП с грузовиком погибли 12 человек

Киев  •  УНН

 • 9046 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли и еще 7 получили ранения в воскресенье из-за столкновения грузовика с автомобилем в Индии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал NDTV.

Авария произошла на шоссе Дели-Сонепат, сообщили сегодня в полиции. Указано, что столкновение произошло, когда грузовик выехал на полосу встречного движения. Также грузовик задел двухколесное транспортное средство.

"На данный момент 12 жертв. Семь ранены в результате аварии", - сообщили в полиции.

По данными полиции, авария произошла в 18 часов по местному времени на шоссе.

Водитель грузовика выскочил из машины и сбежал сразу же после аварии, сообщила полиция, добавив, что грузовик был конфискован.

Напомним, шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Израиле.

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