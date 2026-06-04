Женщины в Украине зарабатывают на четверть меньше мужчин - где зафиксировали наибольший разрыв
Киев • УНН
Средняя зарплата в Украине достигла 28 885 гривен в первом квартале 2026 года. Женщины получают лишь 73% от дохода мужчин из-за разрыва в сферах.
В первом квартале 2026 года средняя зарплата в Украине составила 28 885 гривен. В то же время доходы мужчин и женщин существенно отличаются, так как средняя заработная плата женщин составляет лишь 73% от зарплаты мужчин. Наибольший разрыв зафиксирован в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Детали
Согласно предварительным данным, за первый квартал 2026 года, среднемесячная заработная плата в Украине составила 28 885 гривен. При этом средняя зарплата мужчин составила 33 798 гривен, тогда как женщины в среднем получали 24 791 гривну в месяц.
Таким образом, соотношение заработной платы женщин и мужчин составляет 73%.
Это означает, что средний доход женщин остается заметно ниже по сравнению со средним доходом мужчин.
Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в сферах: 47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха; 38,7% - финансовой и страховой деятельности; 37,8% - информации и телекоммуникаций
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