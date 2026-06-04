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Женщины в Украине зарабатывают на четверть меньше мужчин - где зафиксировали наибольший разрыв

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Средняя зарплата в Украине достигла 28 885 гривен в первом квартале 2026 года. Женщины получают лишь 73% от дохода мужчин из-за разрыва в сферах.

Женщины в Украине зарабатывают на четверть меньше мужчин - где зафиксировали наибольший разрыв

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в Украине составила 28 885 гривен. В то же время доходы мужчин и женщин существенно отличаются, так как средняя заработная плата женщин составляет лишь 73% от зарплаты мужчин. Наибольший разрыв зафиксирован в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Детали

Согласно предварительным данным,  за первый квартал 2026 года, среднемесячная заработная плата в Украине составила 28 885 гривен. При этом средняя зарплата мужчин составила 33 798 гривен, тогда как женщины в среднем получали 24 791 гривну в месяц.

Таким образом, соотношение заработной платы женщин и мужчин составляет 73%.

Это означает, что средний доход женщин остается заметно ниже по сравнению со средним доходом мужчин.

Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в сферах: 47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха; 38,7% - финансовой и страховой деятельности; 37,8% - информации и телекоммуникаций

- говорится в сообщении.

Зарплаты госслужащих превысили 58 тысяч - Минфин обнародовал данные за март01.05.26, 12:57 • 3102 просмотра

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Украина