Женщины не ограничены в праве пересечения границы. Пограничники не проверяют женщин на обновление данных в ТЦК. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Относительно категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничения на границе касаются только мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы - сказал Демченко.

На вопрос, правильно ли, что пограничники не будут останавливать женщин, проверяя их на предмет обновления данных в ТЦК, Демченко ответил: "Именно так. Если будут ограничения в отношении других категорий граждан, то обязательно Государственно пограничная служба об этом отметит".

Дополнение

С 18 мая 2024 года все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК, однако мобилизация женщин добровольная.

За нарушение правил воинского учета женщинам грозит штраф - от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

На воинский учет обязательно становятся женщины ряда медицинских специальностей.

В апреле 2024 года сообщалось, что украинские власти пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.