Жена погибшего командира аэродрома «Канатово» Владимира Марченко хочет, чтобы суд принял справедливое решение по делу Романа Червинского - руководствуясь юридическими аргументами, а не поддавался политическому давлению. Об этом она заявила в видео, комментируя ход дела и активную вовлеченность в него отдельных политических сил.

Напомним, «Европейская солидарность» Петра Порошенко стремилась взять Романа Червинского на поруки.

«Политика к этому не должна иметь никакого отношения, потому что речь идет о судьбах людей. С этим играть не нужно», - говорит Татьяна, которая, как и погибший муж-герой, сейчас защищает Украину в рядах Сил обороны.

В то же время в недавнем интервью Роман Червинский признался, что целенаправленно идет в политику: «Меня не надо даже втягивать, я сам пойду».

Напомним, что Червинского обвиняют в проведении несанкционированной «спецоперации», в результате которой враг получил данные о размещении нашей техники на аэродроме «Канатово» и нанес по нему ракетный удар. В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, повреждены несколько истребителей и взлетная полоса.

Кроме того, Червинский является фигурантом уголовного производства о вымогательстве с коммерсанта $100 тыс. за решение вопроса с контрабандными сигаретами на одесской таможне. На видео, снятом скрытой камерой, видно, как он и несколько человек обсуждают этот вопрос.