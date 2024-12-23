Жена Башара Асада разводится со своим мужем и планирует уехать в Лондон
Киев • УНН
Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в России, его активы заморожены.
Жена бывшего президента Сирии Башара Асада хочет развода и планирует покинуть Россию, пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
По информации, ей не нравится жизнь в России под патронатом Путина, поэтому женщина планирует развестись с Асадом и уехать в Лондон. Две недели назад бывший сирийский диктатор Башар Асад и его семья сбежали в Москву после того, как повстанцы достигли столицы Дамаска и его дворца.
Асма Асад, жена Башара Асала, после вынужденного переезда обратилась в российский суд за специальным разрешением на выезд из Москвы. Ее запрос сейчас, очевидно, рассматривается российскими властями.
К тому же женщина имеет британское гражданство, ведь родилась в 1975 году в Лондоне. В 2000 году она переехала в Сирию, где в возрасте 25 лет вышла замуж за Башара Асада.
Сейчас сам бывший сирийский диктатор живет в российском убежище под строгими ограничениями: его прошение о предоставлении убежища одобрено, но ему не разрешают покидать москву или заниматься политической деятельностью.
Также, сообщается, что российские власти заморозили его имущество. Активы включают 270 килограммов золота, два миллиарда долларов и 18 квартир в москве.
Напомним
Ранее УНН писали, что бывший сирийский диктатор Башар Асад тайно сбежал в Москву после свержения режима повстанцами: вывез около $135 млрд, но оставил в Дамаске коллекцию люксовых автомобилей.