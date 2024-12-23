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Жена Башара Асада разводится со своим мужем и планирует уехать в Лондон

Жена Башара Асада разводится со своим мужем и планирует уехать в Лондон

Киев  •  УНН

 • 5028 просмотра

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Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в России, его активы заморожены.

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада хочет развода и планирует покинуть Россию, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали 

По информации, ей не нравится жизнь в России под патронатом Путина, поэтому женщина планирует развестись с Асадом и уехать в Лондон. Две недели назад бывший сирийский диктатор Башар Асад и его семья сбежали в Москву после того, как повстанцы достигли столицы Дамаска и его дворца.

Асма Асад, жена Башара Асала, после вынужденного переезда обратилась в российский суд за специальным разрешением на выезд из Москвы. Ее запрос сейчас, очевидно, рассматривается российскими властями.

К тому же женщина имеет британское гражданство, ведь родилась в 1975 году в Лондоне. В 2000 году она переехала в Сирию, где в возрасте 25 лет вышла замуж за Башара Асада.

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Сейчас сам бывший сирийский диктатор живет в российском убежище под строгими ограничениями: его прошение о предоставлении убежища одобрено, но ему не разрешают покидать москву или заниматься политической деятельностью.

Также, сообщается, что российские власти заморозили его имущество. Активы включают 270 килограммов золота, два миллиарда долларов и 18 квартир в москве.

Напомним 

Ранее УНН писали, что бывший сирийский диктатор Башар Асад тайно сбежал в Москву после свержения режима повстанцами: вывез около $135 млрд, но оставил в Дамаске коллекцию люксовых автомобилей.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
londonЛондон