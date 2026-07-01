Жара в Украине установила рекорды в ряде областей

Температурные рекорды в Украине 30 июня установили более десятка областных центров, сообщили в Укргидрометцентре в среду, пишет УНН.

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты. По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 0,1 - 4,2° - указали в Укргидрометцентре.

Укргидрометцентр опубликовал карту с информацией, какие значения температуры наблюдаются в разных областях, согласно которой рекорды были зафиксированы в 11 областных центрах, с самой высокой температурой +38,3° для Николаева.

Как указано, на карте отображены только рекордные значения в областных центрах.

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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что, по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха в июне в столице составила 20,2°С, что выше климатической нормы на 0,7℃.

Холоднее всего было 1 июня, когда минимальная температура понизилась под утро до 7,7°С. Теплее всего было 29 числа, когда максимальная температура повысилась до 32,9°С. Осадков на проспекте Науки выпало 104 мм, что составляет 141% месячной нормы.

Дополнение

В июле, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне 21,8-26,0° (в Карпатах 18-20°), что на 2°, в западных областях на 3° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 26-71 мм, в Карпатах и Прикарпатье местами 79-119 мм, что меньше нормы (60-75%).