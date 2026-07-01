Жара до 38° и грозы на западе - прогноз погоды на 1 июля

В Украине 1 июля ожидается жара до 38°, дожди и грозы на западе, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Ожидается небольшая облачность.

Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-23°; днем 29-34°, на юго-западе страны местами сильная жара 35-38°.

Из-за жары по всей Украине 1 июля будут действовать графики отключений света