Жара до 38° и грозы на западе - прогноз погоды на 1 июля
Киев • УНН
В Украине 1 июля будет небольшая облачность, без осадков, кроме крайнего запада. Температура днем 29-34°, на юго-западе местами до 38°.
В Украине 1 июля ожидается жара до 38°, дожди и грозы на западе, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
Ожидается небольшая облачность.
Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-23°; днем 29-34°, на юго-западе страны местами сильная жара 35-38°.
Из-за жары по всей Украине 1 июля будут действовать графики отключений света 30.06.26, 19:52 • 3386 просмотров