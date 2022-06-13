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Жадан получил премию ЕБРР за роман "Интернат". Писатель записал обращение и напомнил о борьбе Украины с агрессией рф

Жадан получил премию ЕБРР за роман "Интернат". Писатель записал обращение и напомнил о борьбе Украины с агрессией рф

Киев • УНН

 • 326918 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня был объявлен победитель литературной премии ЕБРР за 2022 год год. Им стал роман Сергея Жадана “Интернат” в английском переводе Райли Костиган-Хьюмса и Айзека Стейкхаус Виллера, изданный издательством “Эйль Юниверсити Пресс”, передает УНН с ссылкой на ЕБРР.

Детали

Во время финальной церемонии премии было обнародовано видеообращение Сергея Жадана о романе и о борьбе Украины с российской агрессией, которое он прислал из Харькова.

Премия в 20 тысяч евро будет поделена между автором и переводчиками.

Литературная премия ЕБРР вручается ежегодно за наилучшую, по мнению независимого жюри, книгу автора из региона операций ЕБРР в переводе на английский язык. Премия была основана в 2017 году.

Глава жюри Тоби Лихтиг, литературный критик в Times Literary Supplement, так высказался о романе Жадана “Интернат”: “Учитель путешествует через растерзанный войной Донбасс в Украине, чтобы забрать своего племянника из школы-интерната. Затем оба возвращаются вместе домой. За кажущейся простотой этого сюжета стоит роман Жадана, чрезвычайный, взрывной, нежный, гневный и поэтический, о замученом крае и об абсурде, банальности, ужасе и моментах подлинного единения, что случаются между людьми на войне. „Интернат“ был ко времени, когда он впервые был опубликован на украинском языке в 2017 году, он был ко времени в прошлом году, когда впервые вышел в прекрасном переводе Райли Костиган-Хьюмса и Айзека Стекхаус Виллера, а в это затруднительное время он еще больше ко времени”.

Победу “Интерната” объявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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