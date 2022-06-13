Жадан отримав премію ЄБРР за роман "Інтернат". Письменник записав звернення і нагадав про боротьбу України з агресією рф

Деталі

Під час фінальної церемонії премії було оприлюднено відеозвернення Сергія Жадана про роман і про боротьбу України з російською агресією, яке він надіслав з Харкова.

Премія в 20 тисяч євро буде поділена між автором та перекладачами.

Літературна премія ЄБРР вручається щороку за найкращу, на думку незалежного журі, книгу автора з регіону операцій ЄБРР у перекладі англійською мовою. Премію було засновано 2017 року.

Голова журі Тобі Ліхтіг, літературний критик у Times Literary Supplement, так висловився про роман Жадана “Інтернат”: “Учитель подорожує через розтерзаний війною Донбас в Україні, аби забрати свого племінника зі школи-інтернату. Потім обоє повертаються разом додому. За позірною простотою цього сюжету стоїть роман Жадана, надзвичайний, вибуховий, ніжний, гнівний і поетичний, про замордований край та про абсурд, банальність, жах і моменти справжнього єднання між людьми, які трапляються на війні. „Інтернат“ був на часі, коли він вперше був опублікований українською мовою в 2017 році, він був на часі торік, коли вперше вийшов у прекрасному перекладі Райлі Костіган-Х’юмса та Айзека Стекхаус Вілера, а в цей скрутний час він іще більше на часі”.

Перемогу “Інтернату” оголосила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сергій Жадан став людиною року за версією польського видання