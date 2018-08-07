Зерновоз с продукцией на 1,2 млн долларов заблокировали в порту Николаева

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Правоохранители помешали незаконному экспорту более 7 тысяч тонн пшеницы более чем 1,2 миллиона долларов США. Об этом заявила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“Правоохранители не допустили незаконный экспорт 7150 тонн пшеницы стоимостью 1,23 млн долларов США. Экспорт планировали осуществить через один из пунктов пропуска в Одесской области с использованием предприятия экспортера с признаками фиктивности”, - говорится в сообщении.

По этому факту представителями таможни составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Партия пшеницы изъята и передана на ответственное хранение.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения в ЕРДР по ч.1 ст.205 УК Украины.

Как отмечается, в операции приняли участие оперативные подразделения Южного регионального управления ГПСУ с представителями налоговой полиции ОУ ГУ ГФС в Николаевской области, Департаментом борьбы с контрабандой ГФС Украины и Николаевской таможней.

Напомним, 26 июля в Одессе задержали злоумышленников, которые украли 4,5 тонны зерна из поездов.

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