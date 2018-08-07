Зерновоз із продукцією на 1,2 млн доларів заблокували у порту Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Правоохоронці завадили незаконному експорту понад 7 тисяч тонн пшениці на понад 1,2 мільйона доларів США. Про це заявила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Правоохоронці не допустили незаконний експорт 7150 тонн пшениці вартістю 1,23 млн доларів США. Експорт планували здійснити через один з пунктів пропуску на Одещині з використанням підприємства експортера з ознаками фіктивності”, — йдеться у повідомленні.
По цьому факту представниками митниці складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Партію пшениці вилучено та передано на відповідальне зберігання.
На цей час вирішується питання щодо внесення відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення до ЄРДР за ч.1 ст.205 КК України.
Як зазначається, у операції взяли участь оперативні підрозділи Південного регіонального управління ДПСУ з представниками податкової поліції ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, Департаментом боротьби з контрабандою ДФС України та Миколаївською митницею.
Нагадаємо, 26 липня в Одесі затримали зловмисників, які вкрали 4,5 тони зерна з потягів.