Зерновыми и зернобобовыми культурами уже засеяно 2,8 млн га - Минагрополитики

Отмечается, что среди этих культур, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2,2 млн га или 95% к прогнозу (2,4 млн га). Из них:

- яровой пшеницы посеяно 158 тыс. га или 88% к прогнозу (180 тыс. Га)

- ярового ячменя - 1,5 млн га или 92% к прогнозу (1,6 млн га)

- овса - 193 тыс. га или 93% к прогнозу (207 тыс. га)

- гороха - 373 тыс. га или 113% к прогнозу (330 тыс. га).

Кукурузы на зерно посеяно 549 тыс. га или 12% к прогнозу (4,5 млн га).

Кроме того, сахарной свеклы посеяно 278 тыс. га или 95% к прогнозу (293 тыс. га). Подсолнечник посеян на площади 1,6 млн га или 29% (5,4 млн га).

Также отмечается, что продолжается посев сои, проведенный на площади 55 тыс. га или 3% к прогнозу (1,9 млн га).

Как сообщал УНН, значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур.