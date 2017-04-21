Зерновими та зернобобовими культурами вже засіяно 2,8 млн га - Мінагрополітики

Зазначається, що серед цих культур, ранні ярі зернові та зернобобові культур посіяні на площі 2,2 млн га або 95% до прогнозу (2,4 млн га). З них:

- ярої пшениці посіяно 158 тис. га або 88% до прогнозу (180 тис. га);

- ярого ячменю – 1,5 млн га або 92% до прогнозу (1,6 млн га);

- вівса – 193 тис. га або 93% до прогнозу (207 тис. га);

- гороху – 373 тис. га або 113% до прогнозу (330 тис. га).

Кукурудзи на зерно посіяно 549 тис. га або 12% до прогнозу (4,5 млн га).

Крім того, цукрових буряків посіяно 278 тис. га або 95% до прогнозу (293 тис. га). Соняшник посіяний на площі 1,6 млн га або 29% (5,4 млн га).

Також зазначається, що продовжується посів сої, який проведено на площі 55 тис. га або 3% до прогнозу (1,9 млн га).

Як повідомляв УНН, значне похолодання в Україні суттєво не вплине на урожай озимих та ярих культур.