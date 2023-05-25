Посольство США отреагировало на очередной саботаж москвы зерновой сделки

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"После неоднократных угроз выйти из Черноморской зерновой инициативы теперь россия отказывается разрешить ни одному из 28 кораблей вход в порт Южный, один из трех портов, определенных соглашением для экспорта продовольствия. Это явное нарушение ее обязательств. россия должна прекратить препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы", - сообщила Бриджит Бринк.

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Днем ранее, как сообщал УНН, в Государственном департаменте США назвали “явным нарушением” Черноморской зерновой инициативы то, что россия пытается препятствовать морскому трафику с украинским зерном в одном из трех оговоренных соглашением морпортов. Об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что с самого начала, когда “высохли чернила” на впервые заключенном зерновом соглашении, россия начала жаловаться и открыто препятствовать ему.

После того, как на прошлой неделе россия снова согласилась продолжить инициативу по черноморскому зерну, москва снова пригрозила окончанием срока действия соглашения, если западные государства не выполнят ее требования об отмене определенных санкций.

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