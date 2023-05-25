Посольство США відреагувало на черговий саботаж москви зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter назвала "явним порушення зобов’язань" росіянами блокування порту "Південний", куди наразі не можуть зайти 28 кораблів, пише УНН.
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"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов’язань. росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи", - повідомила Бріджит Брінк.
Доповнення
Днем раніше, як повідомляв УНН, в Державному департаменті США назвали “явним порушенням” Чорноморської зернової ініціативи те, що росія намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном у одному з трьох обумовлених угодою морпортів. Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що з самого початку, відколи “висохли чорнила” на вперше укладеній зерновій угоді, росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.
Після того, як минулого тижня росія знову погодилася продовжити ініціативу щодо чорноморського зерна, москва знову пригрозила закінченням терміну дії угоди, якщо західні держави не виконають її вимоги щодо скасування певних санкцій.
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