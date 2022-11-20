"Зерновая инициатива": из портов Украины уже вышло более 480 судов

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"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – говорится в сообщении.

Детали

За последние два дня из украинских портов вышли восемь судов, на борту которых 342 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Напомним

Соглашение о безопасном экспорте агропродукции из портов Украины продлили еще на 120 дней.