"Зернова ініціатива": з портів України вже вийшло понад 480 суден

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"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", – ідеться у повідомленні.

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За останні два дні з українських портів вийшло вісім суден, на борту яких 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

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Угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.