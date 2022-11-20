"Зернова ініціатива": з портів України вже вийшло понад 480 суден
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За час дії "Зернової ініціативи" з портів Одеси та області вийшло 483 судна з українською агропродукцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Міністерства інфраструктури України.
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"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За останні два дні з українських портів вийшло вісім суден, на борту яких 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Нагадаємо
Угоду про безпечний експорт агропродукції з портів України продовжили ще на 120 днів.