Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 252, многие из них - школьники

Детали

Представитель Национального поисково-спасательного агентства также подтвердил, что многие погибшие были молодыми людьми.

"Большинство жертв – дети, потому что в 13:00 они все еще были в школе", – сказал он.

14-летний парень сказал, что он оказался в ловушке после того, как "комната обрушилась, и мои ноги были погребены под обломками". Он отметил, что его вытащил в безопасное место его друг, позже умерший после того, как сам попал в ловушку.

Ранее во вторник национальное агентство по реагированию на стихийные бедствия Индонезии, BNPB, сообщило о подтвержденных смертях 103 человек и что 31 человек пропал без вести, но предупредило, что это количество, вероятно, возрастет.

Дополнение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в горном районе 21 ноября, вызвав оползни, которые похоронили под собой целые села недалеко от города Чанджур на Западной Яве.