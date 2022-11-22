Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 252, многие из них - школьники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Многие из погибших и раненых в результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ява были детьми, которые на момент землетрясения находились в школе, по словам спасателей. Местная администрация в Чианджуре сообщает, что число погибших возросло до 252 человек, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Представитель Национального поисково-спасательного агентства также подтвердил, что многие погибшие были молодыми людьми.
"Большинство жертв – дети, потому что в 13:00 они все еще были в школе", – сказал он.
14-летний парень сказал, что он оказался в ловушке после того, как "комната обрушилась, и мои ноги были погребены под обломками". Он отметил, что его вытащил в безопасное место его друг, позже умерший после того, как сам попал в ловушку.
Ранее во вторник национальное агентство по реагированию на стихийные бедствия Индонезии, BNPB, сообщило о подтвержденных смертях 103 человек и что 31 человек пропал без вести, но предупредило, что это количество, вероятно, возрастет.
Дополнение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в горном районе 21 ноября, вызвав оползни, которые похоронили под собой целые села недалеко от города Чанджур на Западной Яве.