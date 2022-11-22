Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 252, багато з них - школярі

Деталі

Представник Національного пошуково-рятувального агентства також підтвердив, що багато загиблих були молодими людьми.

"Більшість жертв - діти, тому що о 13:00 вони все ще були в школі", - сказав він.

14-річний хлопець сказав, що він опинився у пастці після того, як "кімната обвалилася, і мої ноги були поховані під уламками". Він зазначив, що його витяг у безпечне місце його друг, який пізніше помер після того, як сам потрапив у пастку.

Раніше у вівторок національне агентство з реагування на стихійні лиха Індонезії, BNPB, повідомило про підтверджені смерті 103 людей та що 31 людина зникла безвісти, але попередило, що ця кількість, ймовірно, зросте.

Доповнення

Землетрус магнітудою 5,6 стався у гірському районі 21 листопада, викликавши зсуви, які поховали під собою цілі села неподалік міста Чанджур на Західній Яві.