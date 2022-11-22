Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 252, багато з них - школярі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Багато хто з загиблих і поранених внаслідок потужного землетрусу на індонезійському острові Ява були дітьми, які на момент землетрусу перебували в школі, за словами рятувальників. Місцева адміністрація в Чіанджурі повідомляє, що кількість загиблих зросла до 252 людей, пише УНН з посиланням на BBC.
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Представник Національного пошуково-рятувального агентства також підтвердив, що багато загиблих були молодими людьми.
"Більшість жертв - діти, тому що о 13:00 вони все ще були в школі", - сказав він.
14-річний хлопець сказав, що він опинився у пастці після того, як "кімната обвалилася, і мої ноги були поховані під уламками". Він зазначив, що його витяг у безпечне місце його друг, який пізніше помер після того, як сам потрапив у пастку.
Раніше у вівторок національне агентство з реагування на стихійні лиха Індонезії, BNPB, повідомило про підтверджені смерті 103 людей та що 31 людина зникла безвісти, але попередило, що ця кількість, ймовірно, зросте.
Доповнення
Землетрус магнітудою 5,6 стався у гірському районі 21 листопада, викликавши зсуви, які поховали під собою цілі села неподалік міста Чанджур на Західній Яві.