Землетрясение в Албании: количество жертв возросло до 13
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По меньшей мере 13 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в Албании в ночь на вторник. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства обороны страны, пишет УНН.
“Число жертв (землетрясения) достигло 13”, — цитирует заявление агентство France Presse.
Ранее сообщалось о девяти погибших, более 600 пострадавших.
Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим в результате происшествия в ночь на вторник землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter.
“Чтобы помочь всем семьям, которых задело землетрясение, мы открыли несколько банковских счетов (для перевода средств)”, — отмечается в сообщении. Власти опубликовали номера соответствующих реквизитов, призвав граждан осуществлять добровольные пожертвования.
KRYEMINISTRIA fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti.#ShipëriaSolidare— Albanian Government (@AlbGov) November 26, 2019
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.
В результате удара стихии оказались разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса. В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы. Толчки ощущались в Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.
Многие страны, в том числе Франция, Греция, Италия и Германия выразили готовность помочь Албании в устранении последствий землетрясения.