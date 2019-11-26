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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Землетрясение в Албании: количество жертв возросло до 13

Землетрясение в Албании: количество жертв возросло до 13

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. По меньшей мере 13 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло в Албании в ночь на вторник. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства обороны страны, пишет УНН.

“Число жертв (землетрясения) достигло 13”, — цитирует заявление агентство France Presse.

Ранее сообщалось о девяти погибших, более 600 пострадавших.

Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим в результате происшествия в ночь на вторник землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter.

“Чтобы помочь всем семьям, которых задело землетрясение, мы открыли несколько банковских счетов (для перевода средств)”, — отмечается в сообщении. Власти опубликовали номера соответствующих реквизитов, призвав граждан осуществлять добровольные пожертвования.

KRYEMINISTRIA fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti.#ShipëriaSolidare

— Albanian Government (@AlbGov) November 26, 2019

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

В результате удара стихии оказались разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса. В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы. Толчки ощущались в Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Многие страны, в том числе Франция, Греция, Италия и Германия выразили готовность помочь Албании в устранении последствий землетрясения.

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