Землетрус у Албанії: кількість жертв зросла до 13
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше 13 людей стали жертвами землетрусу магнітудою 6,4, який стався в Албанії в ніч на вівторок. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві Міністерства оборони країни, пише УНН.
“Число жертв (землетрусу) досягло 13”, — цитує заяву агентство France Presse.
Раніше повідомлялося про дев’ять загиблих, більше 600 постраждалих.
Влада Албанії оголосила про початок збору фінансових коштів, які будуть спрямовані на допомогу постраждалим в результаті події в ніч на вівторок землетрусу магнітудою 6,4. Про це повідомляється на офіційній сторінці уряду країни в Twitter.
“Щоб допомогти всім сім’ям, яких зачепив землетрус, ми відкрили декілька банківських рахунків (для переказу коштів)”, — наголошується в повідомленні. Влада опублікувала номери відповідних реквізитів, закликавши громадян здійснювати добровільні пожертвування.
KRYEMINISTRIA fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti.#ShipëriaSolidare— Albanian Government (@AlbGov) November 26, 2019
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіджак поблизу столиці Тірани. Осередок залягав на глибині 10 км.
В результаті удару стихії було зруйновано декілька будівель недалеко від Дурреса. На даний момент рятувальники продовжують розбирати завали. Поштовхи відчувалися в Тирані, а також в Північній Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Греції, Хорватії та деяких південних провінціях Італії.
Багато країн, у тому числі Франція, Греція, Італія та Німеччина висловили готовність допомогти Албанії в усуненні наслідків землетрусу.