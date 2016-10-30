Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Кубани

"По предварительным данным, толчки ощущались в Туапсинском и Апшеронском районах, городах Сочи и Горячий Ключ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Подземный толчок был зафиксирован в 08:27 по московскому времени на глубине 2 км. Эпицентр находился в горах, между поселками Небуг и Нефтегорск Туапсинского района.