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15 марта, 19:03 • 116798 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141508 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133736 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114588 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106528 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102226 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137452 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132844 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127930 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Кубани

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Кубани

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В России на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, толчки ощущались в Туапсинском и Апшеронском районах, городах Сочи и Горячий Ключ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Подземный толчок был зафиксирован в 08:27 по московскому времени на глубине 2 км. Эпицентр находился в горах, между поселками Небуг и Нефтегорск Туапсинского района.

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